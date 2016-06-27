القبض على إعلامية لبنانية في مصر تمهيدا لترحيلها

المذيعة ليليان داود

قال الصحفي "خالد البري" الزوج السابق لمذيعة أون تي في "ليليان داود" والتي تم ترحيلها اليوم من مصر من قبل شرطة الجوازات، إن ليليان وقعت اليوم على إنهاء التعاقد مع قناة أون تي في، والتي كانت حاصلة على الإقامة في مصر بموجبه، ولم تمض سوى نصف ساعة بعد إنهاء التعاقد حتى جاءت الشرطة إلى منزلها لإجبارها على مغادرة البلاد.

وأضاف "البري" أن ليليان يحق لها الإقامة في مصر نظرا لأنها تزوجت منه، وهو مصري الجنسية، لمدة 6 سنوات ولديها طفلة تحمل الجنسية المصرية، ما يجعلها صاحبة حق في الإقامة على حد وصفه.

وأكد "البري" أن القوات التي حضرت إلى منزلها عندما حاول مناقشتهم بأنها لها حق الإقامة قالوا له إن أوامر ترحيلها صدرت من مكتب "السيسي" شخصيا.

وأضاف أن قوات الأمن منحتها فقط خمس دقائق لمغادرة المنزل واصطحابها للمطار ورفضوا أن تأخذ أي متعلقات لها سوى حافظة نقودها، كما رفضوا أن تتصل بمحام أو تتصل بسفارتها.

وتحمل ليليان الجنسية اللبنانية، وكانت بداياتها عام 1999 حيث عملت معدة ومراسلة ثم مذيعة في قناتين بلندن، ثم في وكالة "أسوشيتد برس"، والتحقت عام 2005 للعمل كمذيعة في القسم العربي بقناة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لمدة 6 أعوام.

وبعد انطلاق ثورات الربيع العربي استقرت في القاهرة لتطل عبر شاشة ONTV في برنامج "الصورة الكاملة" الذي أثار كثيرا من الجدل في الوطن العربي، قبل أن يتم إنهاء التعاقد معها.