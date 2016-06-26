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3 ملايين بريطاني يطالبون بإعادة استفتاء "الاتحاد الأوربي"

26/6/2016

3 ملايين بريطاني يطالبون بإعادة الاستفتاء حول الاتحاد الأوربي

وصل عدد الموقعين على عريضة إلكترونية موجهة إلى برلمان البلاد، تطالب بإعادة الاستفتاء حول بقاء المملكة في الاتحاد الأوربي أو الخروج منه، إلى 3 ملايين مواطن، وذلك بعد نتيجة الخروج التي أسفر عنها استفتاء جرى الخميس الماضي.

وحظيت العريضة بمشاركة كبيرة عقب تقارير إعلامية تداولها الإعلام البريطاني، حول احتمال إعادة إجراء الاستفتاء من جديد على عضوية البلاد في الاتحاد الأوربي، وبلغ عدد الموقّعين عليها 3 ملايين شخص.

ويمكن لمجلس العموم، الذي يمثل الغرفة السفلى للبرلمان البريطاني، مناقشة أي عريضة يتم تقديمها إلى الموقع الإلكتروني للبرلمان، حال تجاوز عدد الموقعين عليها، 100 ألف شخص.

وأظهرت نتائج رسمية لاستفتاء البريطانيين على عضوية بلادهم في الاتحاد الأوربي، صدرت الجمعة الماضية، تصويت 52% من الناخبين لصالح خروج البلاد من مظلة الاتحاد، مقابل 48% صوتوا لصالح البقاء.

وتبع نتائج الاستفتاء، إعلان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، اعتزامه تقديم استقالته في أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

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