مفاوضات تطبيع بين إسرائيل وتركيا في روما

أردوغان و نتانياهو – أرشيف

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية ومسؤول إسرائيلي السبت، أن المفاوضين الإسرائيليين والأتراك سيلتقون اليوم الأحد في روما سعيا إلى تطبيع العلاقات بين البلدين بعد توتر استمر ستة أعوام.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق إن المباحثات ستجرى في تركيا.

واوضح، المسؤول الإسرائيلي الذي رفض الكشف عن هويته أنه إذا توصل فريقا المفاوضين إلى اتفاق فإن الحكومة الأمنية الإسرائيلية ستوافق عليه الأربعاء.

ويرجح المحللون الإسرائيليون التوصل الى اتفاق الأحد.

وخُفضت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل في 2010 مع سحب السفيرين وتجميد التعاون العسكري إثر هجوم قوات خاصة إسرائيلية على سفينة تركية كانت في طريقها إلى قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل عشرة ناشطين أتراك.

واشترطت أنقرة ثلاثة أمور لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وهي اعتذار علني عن الهجوم على أسطول الحرية لكسر الحصار المفروض على غزة قبل 6 سنوات وتعويضات مالية للضحايا ورفع الحصار عن قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وتم تنفيذ الشرطين الأولين بشكل جزئي فيما يبدو أن تسوية تم التوصل إليها في شان ايصال المساعدة التركية الى سكان غزة عبر ميناء "أشدود" الإسرائيلي بدلا من ارسالها الى القطاع المحاصر بشكل مباشر.