البث الحي
منوعات

مفاوضات تطبيع بين إسرائيل وتركيا في روما

25/6/2016

أردوغان و نتانياهو – أرشيف

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية ومسؤول إسرائيلي السبت، أن المفاوضين الإسرائيليين والأتراك سيلتقون اليوم الأحد في روما سعيا إلى تطبيع العلاقات بين البلدين بعد توتر استمر ستة أعوام.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق إن المباحثات ستجرى في تركيا.

واوضح، المسؤول الإسرائيلي الذي رفض الكشف عن هويته أنه إذا توصل فريقا المفاوضين إلى اتفاق فإن الحكومة الأمنية الإسرائيلية ستوافق عليه الأربعاء.

ويرجح المحللون الإسرائيليون التوصل الى اتفاق الأحد.

وخُفضت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل في 2010 مع سحب السفيرين وتجميد التعاون العسكري إثر هجوم قوات خاصة إسرائيلية على سفينة تركية كانت في طريقها إلى قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل عشرة ناشطين أتراك.

واشترطت أنقرة ثلاثة أمور لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وهي اعتذار علني عن الهجوم على أسطول الحرية لكسر الحصار المفروض على غزة قبل 6 سنوات  وتعويضات مالية للضحايا ورفع الحصار عن قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وتم تنفيذ الشرطين الأولين بشكل جزئي فيما يبدو أن تسوية تم التوصل إليها في شان ايصال المساعدة التركية الى سكان غزة عبر ميناء "أشدود" الإسرائيلي بدلا من ارسالها الى القطاع المحاصر بشكل مباشر.

    

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)