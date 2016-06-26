مصر: إلغاء امتحان الديناميكا للثانوية بسبب تسريبه

وزير التعليم المصري

قررت وزارة التربية التعليم المصرية إلغاء امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بسبب تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قررت الوزارة تأجيل امتحانات مواد الجيولوجيا، والعلوم البيئية، والتاريخ، والرياضيات البحتة، والجبر، والهندسة الفراغية.

وكانت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشرت امتحان الميكانيكا هذا الصباح.

يشار إلى أن الصفحة نفسها دأبت على تسريب امتحانات الثانوية هذا العام في تحد واضح لوزارة التربية والتعليم والحكومة المصرية بأكملها.

وعلى الرغم من أن الداخلية المصرية اعتقلت شابا من محافظة "الفيوم" واتهمته بإدارة الصفحة، إلا أن نشاط الصفحة لم يتوقف.

وتعالت دعوات تطالب بإلغاء نظام القبول في الجامعات الذي يعتمد على عدد الدرجات في الامتحانات ليعتمد على اختبارات للقدرات والإمكانات الشخصية إضافة لامتحانات آخر العام.