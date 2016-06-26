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مسؤول إسرائيلي كبير: توصلنا لاتفاق مع تركيا لتطبيع العلاقات

26/6/2016

السفينة مرمرة التي تعرضت للهجوم الإسرائيلي قبل 6 أعوام

 قال مسؤول إسرائيلي كبير للصحفيين الإسرائيليين المرافقين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في زيارته لروما إن إسرائيل وتركيا توصلتا اليوم الأحد لاتفاق لتطبيع العلاقات، بحسب وكالة رويترز.

ومن المتوقع صدور إعلان رسمي بشأن إعادة العلاقات الكاملة غدا الاثنين، ويأتي هذا بعد محادثات استغرقت ثلاثة أعوام بدعم من واشنطن لإنهاء أزمة نشبت بعد أن قتلت البحرية الإسرائيلية عشرة ناشطين أتراك مؤيدين للفلسطينيين حاولوا كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة في 2010.

ولم يكن لدى وزارة الخارجية التركية أي تعليق فوري على إعلان المسؤول الإسرائيلي.

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