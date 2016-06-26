صحيفة:استطلاع يظهر تأييد الاستقلال في اسكتلندا

59 % ممن شملهم الاستفتاء يؤيدون الاستقلال عن المملكة المتحدة ـ رويترز

أشار استطلاع للرأي نشرته صحيفة صنداي تايمز يوم السبت إلى أن نحو 60% من الاسكتلنديين يؤيدون الآن استقلال اسكتلندا بعد تصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي .

وقالت الصحيفة إن 59 % ممن شملهم الاستطلاع أيدوا الاستقلال عن المملكة المتحدة . ويزيد هذا بشكل كبير عن نسبة الأصوات التي بلغت 45 % والتي أيدت الاستقلال خلال استفتاء جرى في 2014 وأسفر عن بقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة.

وكانت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن قد قالت في وقت سابق يوم السبت إن من المحتمل إجراء استفتاء جديد بشأن الاستقلال.

وصوت اسكتلنديون كثيرون لصالح البقاء في المملكة المتحدة في 2014 بسبب مخاوف من احتمال أن يؤدي الانفصال إلى جعل اسكتلندا تخرج من الاتحاد الأوربي.