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شاهد.. مي مدحت لأوباما: الإنترنت في مصر "بيقطع"

26/6/2016

سخرت المصرية مي مدحت خلال جلسة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في قمة العالمية السابعة لريادة الأعمال من سرعة الإنترنت في مصر.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة "إيفنتوس" إنها لا تعلم إذا كانت عائلتها في مصر وأصدقائها تشاهد اللقاء أم لا بسبب بطء سرعة الإنترنت.

وبادلها الرئيس الأمريكي المزاح قائلا إنه يضطر أحيانا لتحميل الفيديو على الإنترنت في الوقت الذي يعتقد أن لديه أحدث الإمكانات.

وذكرت المهندسة المصرية أنه على الرغم من أن امتلاك حساب فيسبوك أصبح "أمرا أساسيا في بلدان كثيرة إلا أن مصر لا تزال تحظر فيسبوك في بعض الأحيان".

المصدر : الجزيرة مباشر
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