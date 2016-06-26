شاهد.. مي مدحت لأوباما: الإنترنت في مصر "بيقطع"

سخرت المصرية مي مدحت خلال جلسة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في قمة العالمية السابعة لريادة الأعمال من سرعة الإنترنت في مصر.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة "إيفنتوس" إنها لا تعلم إذا كانت عائلتها في مصر وأصدقائها تشاهد اللقاء أم لا بسبب بطء سرعة الإنترنت.

وبادلها الرئيس الأمريكي المزاح قائلا إنه يضطر أحيانا لتحميل الفيديو على الإنترنت في الوقت الذي يعتقد أن لديه أحدث الإمكانات.

وذكرت المهندسة المصرية أنه على الرغم من أن امتلاك حساب فيسبوك أصبح "أمرا أساسيا في بلدان كثيرة إلا أن مصر لا تزال تحظر فيسبوك في بعض الأحيان".