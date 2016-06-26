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شاهد: ميانمار تحرق 5 ملايين حبة مخدرات

26/6/2016

تحتفل ميانمار باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الأحد بإحراق أكثر من 5 ملايين حبة ميثامفيتامين، وكميات من الهيروين والماريجوانا، والديازيبام.

وقالت السلطات إن قيمة المواد المحترقة 19.7 مليون دولار. ونظمت فعاليات مماثلة في مدن بأنحاء البلاد.

وتعد ميانمار- وهي جزء من منطقة المثلث الذهبي سيئة السمعة- واحدة من الدول الرائدة في إنتاج المخدرات غير المشروعة في العالم.

وأفادت التقارير بأن السلطات صادرت شحنة مكونة من 21 مليون حبة ميثامفيتامين قرب الحدود مع الصين الشهر الماضي، وهي ثاني أكبر كمية تضبط على الإطلاق.

وخلال ثمانينيات القرن الماضي، كانت ميانمار أكبر مورد للأفيون في العالم، لكن أفغانستان تجاوزتها منذ ذلك الحين.

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