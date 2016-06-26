البث الحي
منوعات

شاهد: غريزمان يقود فرنسا لدور الثمانية في بطولة أوربا

26/6/2016

عدلت فرنسا صاحبة الضيافة تأخرها بهدف إلى انتصار 2-1 على أيرلندا التي أنهت المباراة بعشرة لاعبين لتبلغ دور الثمانية في بطولة أوربا لكرة القدم اليوم (الأحد) بفضل ثنائية المهاجم أنطوان غريزمان في الشوط الثاني.

وأجرى المدرب ديدييه ديشان تغييرات خططية بين الشوطين أنعشت فرنسا التي عانت بعد استقبال هدف مبكر عبر روبي برادي من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من المباراة وهو أسرع هدف في البطولة حتى الآن.

 وستلعب فرنسا ضد أيسلندا أو انجلترا في استاد فرنسا يوم الأحد المقبل لحجز مكان في الدور قبل النهائي.

 وقال غريزمان بعد الفوز "نواجه صعوبات في دخول أجواء المباريات وتكرر هذا اليوم وهذا شيء يجب العمل على تحسينه".

 وأضاف "التحرك ببطء يصعب الأمور علينا لكن أظهرنا شجاعة اليوم وقيلت بعض الأشياء في غرفة خلع الملابس بين الشوطين لذا أصبحت فرنسا فريقا مختلفا في الشوط الثاني".

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)