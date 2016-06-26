شاهد: غريزمان يقود فرنسا لدور الثمانية في بطولة أوربا

عدلت فرنسا صاحبة الضيافة تأخرها بهدف إلى انتصار 2-1 على أيرلندا التي أنهت المباراة بعشرة لاعبين لتبلغ دور الثمانية في بطولة أوربا لكرة القدم اليوم (الأحد) بفضل ثنائية المهاجم أنطوان غريزمان في الشوط الثاني.

وأجرى المدرب ديدييه ديشان تغييرات خططية بين الشوطين أنعشت فرنسا التي عانت بعد استقبال هدف مبكر عبر روبي برادي من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من المباراة وهو أسرع هدف في البطولة حتى الآن.

وستلعب فرنسا ضد أيسلندا أو انجلترا في استاد فرنسا يوم الأحد المقبل لحجز مكان في الدور قبل النهائي.

وقال غريزمان بعد الفوز "نواجه صعوبات في دخول أجواء المباريات وتكرر هذا اليوم وهذا شيء يجب العمل على تحسينه".

وأضاف "التحرك ببطء يصعب الأمور علينا لكن أظهرنا شجاعة اليوم وقيلت بعض الأشياء في غرفة خلع الملابس بين الشوطين لذا أصبحت فرنسا فريقا مختلفا في الشوط الثاني".