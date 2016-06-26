شاهد: حملة لإنارة بيوت الفقراء في قطاع غزة

في بادرة لإنارة بيوت الفقراء في قطاع غزة المحاصر، يتجول نشطاء وفنيون في مختلف أنحاء القطاع لإنارة المنازل ضمن حملة أطلق عليها اسم " 4444″.

وبعد حادث وفاة ثلاثة أشقاء فلسطينيين احتراقاً داخل منزلهم غرب مدينة غزة بسبب استخدام الشموع لإنارة ظلام الحصار الحالك، في ظل أزمة الكهرباء المتفاقمة في القطاع والمستمرة من عشرة أعوام بادرت منظمات حقوقية عربية وإسلامية ومنها منظمة "الرباط" التركية، إلى التكفل بتمويل مشروع لإنارة آلاف المنازل الفقيرة في قطاع غزة، لمنع استخدام "الشموع" التي أودت بحياة عشرات الفلسطينيين حرقاً جُلهم من الأطفال.

ويستهدف المشروع الخيري إنارة منازل الأسر الفقيرة في قطاع غزة غير القادرة على توفير أثمان تركيب مصابيح الإنارة ذاتية الشحن، التي تُعرف بـ"اللدات"؛ لتجنب حدوث كوارث حرق العائلات في ظل عدم توفر وسائل الإنارة الآمنة، ومحاولة لتجاوز "حُلكة ظلام الحصار".

وتشمل حملة الإنارة الآمنة للأسر الفقيرة زيارات للمنازل ومحاضرات توعوية تهدف لتوعية الأهالي من مخاطر اللجوء إلى الإنارة بالشموع، وسبل التعامل مع البدائل الآمنة أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

ويقول نشطاء إن تسمية الحملة بـ " 4444″ نسبة إلى رقم منازل الفقراء المستهدف إنارتها ضمن المشروع بغزة.