شاهد: جسر من الزجاج يبحث عن شجعان لاختباره !

شارك متطوعون شجعان لاختبار سلامة جسر مكون من الزجاج في الصين قبل فتحه للجمهور.

الجسر المكون من الزجاج بسمك 5 سنتيمترات، والمعلق على ارتفاع 300 متر يقع في الحديقة الوطنية بمقاطقة هونان الصينية.

وبعد محاولات من المتطوعين لضرب الزجاج بالمطارق مرت سيارة دفع رباعي عليه لتظهر مدى تماسك الجسر.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للجسر حوالي 250 مليون يوان (39 مليون دولار)، ويعتر الأكبر من نوعه في العالم.

بدأ البناء على الجسر في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، ولم تعلن الحديقة الوطنية في مقاطعة هونان عن الموعد الرسمي للافتتاح الجسر، لكن وسائل اعلام صينية ذكرت أنه سيكون في يوليو/تموز من هذا العام.