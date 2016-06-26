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شاهد: الطيران الروسي يستهدف حلب بالقنابل الفسفورية لأول مرة

26/6/2016

شن الطيران الروسي هجوما بالقنابل الفسفورية الحارقة على مدينة حلب لأول مرة فجر اليوم الأحد.

كما ارتكز القصفُ على حي ضهرة عواد داخلَ مدينة حلب مساء السبت. وكانت طائراتٌ روسية قد استخدمت هذا النوع من القنابل في ريف حلب خلال الأيام الماضية، لكنها لم تستخدمها من قبل في قصف المدينة. 

وقال ناشطون إن هناك دلائل على استخدام الطيران الروسي النابالم الفوسفوري الحارق، وهو من الأسلحة المحرمة دولياً.

ويشار إلى أن الغارات الروسية بالقنابل العنقودية على مسجد وسوق تجاري وأحياء سكنية داخل مدينة القورية بريف دير الزور  أسفرت عن مقتل 70 شخصا، وإصابة العشرات.

وتخضعُ مدينة القورية بالكامل لسيطرة تنظيم الدولة، ويقطنها سبعون ألفَ شخص. وقد دان الائتلافُ السوري المعارض ما وصفها بمجزرةِ القورية وقال إن ما حصل كان مُتعمدا لتغطية الفشل الروسي في تحقيق أي شيء يذكر على الأرض.

المصدر : الجزيرة مباشر
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