شاهد: الشرطة الإسرائيلية تقتحم الأقصى وإصابات بين المصلين

اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية ومجموعة من المستوطنين صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، مطلقة قنابل الصوت، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المصلين.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان "اقتحم 14 مستوطنًا المسجد الأقصى، صبيحة اليوم، بحراسة مكثفة من الشرطة الإسرائيلية".

وأضاف شهود العيان أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت قنابل الصوت باتجاه المصلين الموجودين في المسجد الأقصى، ما أدى إلى إصابة عدة إصابات طفيفة.

وأشار شهود العيان إلى أن "الاقتحام من قبل الشرطة مازال قائمًا"، وأن "الشرطة اعتقلت شابين فلسطينيين".

من جانبه، قال مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني، إن الأوضاع خطيرة على الأرض، وإن الاقتحام غير مسبوق في ظل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وحذر الكسواني من عواقب هذا السلوك الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى المبارك والمصلين المسلمين.

ويشهد المسجد الأقصى المبارك اقتحامات شبه يومية من قبل مستوطنين، الأمر الذي تسبب خلال الشهور الماضية باندلاع مواجهات عنيفة في الأراضي الفلسطينية.