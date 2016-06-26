شاهد: البرتغال تتأهل بهدف نظيف على حساب كرواتيا

بلغت البرتغال الدور ربع النهائي من بطولة كأس أوربا المقامة حاليا في فرنسا بفوزها على كرواتيا بهدف نظيف بعد التمديد في المباراة التي أقيمت في لنس مساء السبت.

وسجل ريكاردو كواريسما هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 117.

وتلتقي البرتغال في ربع النهائي مع بولندا التي تخطت سويسرا بركلات الترجيح السبت أيضا.

والفوز هو الأول للبرتغال في هذه البطولة بعد ثلاثة تعادلات في دور المجموعات علما بأنها بلغت الدور ثمن النهائي كأحد أفضل المنتخبات التي حلت في المركز الثالث.

وعاد إلى صفوف منتخب كرواتيا صانع ألعابه لوكا مودريتش بعد أن غاب عن المباراة ضد إسبانيا بسبب مشكلة عضلية.