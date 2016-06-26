دعوى قضائية لإغلاق فيسبوك وتويتر في مصر

دعوى لإغلاق فيسبوك وتويتر في مصر

قررت محكمة القضاء الإداري بمصر اليوم الأحد، مد أجل الحكم في الدعوى القضائية التي تطالب بغلق موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بحجة "استخدامهما في التحريض على أعمال العنف"، لجلسة 13 من يوليو/ تموز المقبل.

وقالت الدعوى إن "أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر". وأضافت أن "تلك المواقع تعمل من دون ترخيص، وأصبحت منبرا للشائعات، حيث إنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات".

وأشارت الدعوى إلى أن "هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد".