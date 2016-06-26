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السعودية: "أبها" تستعد لإقامة "مهرجان الكوميديا الدولي"

26/6/2016

دعاية سابقة لمهرجان الكوميديا

تستعد مدينة أبها في السعودية لإقامة مهرجان الكوميديا الدولي في نسخته الثانية على مسرح "المفتاحة" في الفترة من 21 إلى 27 من يوليو/ تموز.

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على المواهب الكوميدية الشابة والتجارب المسرحية النسائية وإقامة أنشطة خاصة بفن الكاريكاتير وتنظيم ندوات عن فن الكوميديا.

وتشمل أنشطة المهرجان عرض مسرحية كوميدية أبطالها من الرجال وأخرى من النساء وعرض ساخر فردي "ستاند أب كوميدي" إضافة إلى عرض فيلم كوميدي.

ويقدم المهرجان جوائز متعددة من أبرزها أفضل مسلسل كوميدي وأفضل فيلم كوميدي وأفضل ممثل كوميدي وأفضل ممثلة كوميدية إضافة إلى تكريم عدد من أبرز صناع الكوميديا محليا وخليجيا.

ولم تعلن إدارة المهرجان بعد عن أسماء المشاركين أو المكرمين بالنسخة الثانية ويشترط في الأعمال الفنية المتنافسة على هذه الجوائز أن تكون منتجة خلال عامي 2015 و2016.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية اليوم الأحد عن مدير المهرجان

المخرج ممدوح سالم قوله إن المهرجان يعمل على "ترسيخ مفهوم الكوميديا الراقية والإسهام في صناعة وعرض فعاليات ذات طابع ترفيهي مميز تجذب الجمهور السعودي وتراعي خصوصيته".

وأضاف أن المهرجان "يسعى إلى أن يصبح نواة لمهرجان كوميدي فريد من نوعه ينطلق باسم المملكة ويؤكد مكانتها الثقافية والإبداعية على المستويين الخليجي والعربي فضلا عن استقطاب العديد من نجوم الكوميديا الخليجيين والعرب".

يقام المهرجان بالتعاون بين مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير ومؤسسة (رواد ميديا) العاملة بمجال التسويق الإعلامي والفضائي والاستثمار في قطاعي الإعلام والترفيه.

وكرم المهرجان في نسخته السابقة كل من الممثل المصري حسن حسني والممثل الكويتي طارق العلي والممثل السعودي خالد سامي.

ويأتي كأحد 18 نشاطا مقاما ضمن مهرجان (أبها يجمعنا) الذي يبدأ في العاشر من يوليو/ تموز ويستمر شهرين.

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