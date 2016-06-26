البصرة تحتفل بتقليد كركيعان الرمضاني بإقامة سوق

يعيد سكان البصرة إحياء تقليد سوق كركيعان الشهير الذي يقام في منتصف شهر رمضان بطريقة تتناسب مع الاحتياجات في العصر الحديث.

وكركيعان هو جزء من تقليد ثقافي في منطقة الخليج بإعطاء حلوى خاصة للأطفال خلال شهر رمضان المبارك.

وتجمعت أسر من المحافظة الواقعة في جنوب العراق لاستضافة سوق تُعرض فيه الحرف اليدوية والطعام والتسلية للسكان المحليين.

ومن بين الدوافع وراء هذه المناسبة دعم الفنون التقليدية التي نادرا ما تظهر في الخارج.

وكثير من المواد المعروضة للبيع تدور حول موضوعات إسلامية لكن بين المعروضات أيضا صلبان مسيحية.

كما تواجد موسيقيون وراقصون لتسلية الحشود من المسرح الرئيسي.

واستخدم قليل من مصممي الملابس المناسبة لعرض تصميماتهم ملتزمين بالتصميمات المحافظة الملائمة لشهر رمضان.

وينتهي كركيعان يوم 26 من يونيو/حزيران ويقام في حديقة فندق البصرة الدولي.