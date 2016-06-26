أيسلندا تختار "مؤرخا" رئيسا لها

غودني يوهانسون- رئيس ايسلندا المنتخب

أظهرت النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة في أيسلندا إلى أن الناخبين اختاروا المؤرخ غودني يوهانسون ليصبح أول رئيس جديد للبلاد في 20 عاما، وسط حالة انعدام الثقة في السياسيين وقادة الأعمال عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008 وفضيحة أوراق بنما.

وقال يوهانسون لأنصاره بعد فرز نحو ثلث الأصوات وحصوله على نسبة تأييد بلغت نحو 38% إنه يعتقد أنه سيفوز بالسباق على منصب الرئاسة الشرفي وإن كان الرئيس يملك سلطات إعاقة التشريعات.

وكان من بين منافسي يوهانسون رئيس وزراء سابق ومحافظ للبنك المركزي.

وإذا فاز يوهانسون، وهو أستاذ في جامعة أيسلندا قال إنه لم ينضم قط إلى أي حزب سياسي، فإنه سيتولى المنصب في أول أغسطس/ آب.

وقضى رئيس أيسلندا أولافور جريمسون (73 عاما) في المنصب خمس فترات متتالية مدة الواحدة منها أربع سنوات، وكان يتقدم في استطلاعات الرأي؛ إلا أنه سحب ترشحه في مايو/أيار بعدما أظهرت وثائق مسربة من شركة للمحاماة في إطار ما عرف باسم فضيحة أوراق بنما وجود صلات تربط زوجته بحسابات في الخارج.