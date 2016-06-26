البث الحي
منوعات

أيسلندا تختار "مؤرخا" رئيسا لها

26/6/2016

غودني يوهانسون- رئيس ايسلندا المنتخب

أظهرت النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة في أيسلندا إلى أن الناخبين اختاروا المؤرخ غودني يوهانسون ليصبح أول رئيس جديد للبلاد في 20 عاما، وسط حالة انعدام الثقة في السياسيين وقادة الأعمال عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008 وفضيحة أوراق بنما.

وقال يوهانسون لأنصاره بعد فرز نحو ثلث الأصوات وحصوله على نسبة تأييد بلغت نحو 38% إنه يعتقد أنه سيفوز بالسباق على منصب الرئاسة الشرفي وإن كان الرئيس يملك سلطات إعاقة التشريعات.

وكان من بين منافسي يوهانسون رئيس وزراء سابق ومحافظ للبنك المركزي.

وإذا فاز يوهانسون، وهو أستاذ في جامعة أيسلندا قال إنه لم ينضم قط إلى أي حزب سياسي، فإنه سيتولى المنصب في أول أغسطس/ آب.

وقضى رئيس أيسلندا أولافور جريمسون (73 عاما) في المنصب خمس فترات متتالية مدة الواحدة منها أربع سنوات، وكان يتقدم في استطلاعات الرأي؛ إلا أنه سحب ترشحه في مايو/أيار بعدما أظهرت وثائق مسربة من شركة للمحاماة في إطار ما عرف باسم فضيحة أوراق بنما وجود صلات تربط زوجته بحسابات في الخارج.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)