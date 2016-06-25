1.5 مليون يوقعون التماسا لإجراء استفتاء جديد ببريطانيا

الموقعون يطالبون بإجراء استفتاء آخر على عضوية البلد في الاتحاد الأوروبي

وقع أكثر من مليون و523 ألف شخص -حتى الآن- في بريطانيا على التماس على الإنترنت صباح اليوم السبت يحث الحكومة على إجراء استفتاء ثان حول العضوية في الاتحاد الأوربي.

وجاء في الالتماس إلى البرلمان أن الحكومة يتعين أن "تنفذ قاعدة أنه إذا كان التصويت بالبقاء أو المغادرة أقل من 60 بالمئة، اعتمادا على نسبة إقبال أقل من 75 بالمئة، يتعين أن يكون هناك استفتاء آخر".

وكانت أغلبية من 52% قد صوتت لصالح الخروج، بنسبة إقبال بلغت 72 % من 46.5 مليون ناخب يحق لهم التصويت.

ويلتزم البرلمان بدراسة "إجراء نقاش" في جميع الالتماسات التي تضم أكثر من مئة ألف توقيع.

ومنذ عام 1992، لم تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات العامة 75 %.

وفي عام 2014، كانت نسبة المشاركة في الاستفتاء على انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة 84.6 %.



وكان نشطاء بارزون في النقاش قبل الاستفتاء الذي جرى يوم الخميس الماضي من بينهم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الذي أعلن عزمه ترك منصبه بحلول تشرين أول/ اكتوبر المقبل، قد ذكروا أن استفتاء ثانيا لن يكون ممكنا.

