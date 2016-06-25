محمود حسين: جماعة الإخوان عصية على الانشقاق

قال محمود حسين الأمين العام لـ"جماعة الإخوان المسلمين- مصر" إن الجماعة في الداخل والخارج قوية ومتماسكة وملتفة حول قيادتها الشرعية والمتمثلة في المرشد العام.

وأضاف حسين في حفل إفطار أقامته الجماعة بإسطنبول أن الجماعة "ستظل قوية متماسكة مهما أراد المبطلون".

وأكد الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين أن مجلس شورى الجماعة هو المنوط بحسم قراراتها مهما تنوعت الآراء قائلا:" الجماعة عصية على الانشقاق.

وشهدت جماعة الإخوان المسلمين بمصر خلافات حادة بين عناصرها في مصر والخارج بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته مصر في الثالث من يوليو تموز 2013.