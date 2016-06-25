كاميرون .. الفصل الأخير لمقامر سياسي خاسر

كاميرون وجونسون وجها لوجه

كانت أكبر مقامرة يقوم بها ديفيد كاميرون وكان واثقا من الفوز في الاستفتاء الذي دعا له من أجل تحديد مصير البقاء في الاتحاد الأوربي من عدمه وهو ما انتهى بعكس توقعات الرجل حيث صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد في صفعة قوية لكاميرون وحزبه.

ولعل المرشح الأبرز للصعود هو بوريس جونسون رئيس بلدية لندن وزميل كاميرون في الدراسة الذي أصبح رمزا للحملة الداعية للانسحاب من الاتحاد على الرغم من بذل رئيس الوزراء جهودا مضنية للبقاء فيه.

وبعد إعلان كاميرون أنه سيستقيل عقب تصويت الجماهير البريطانية ضده أصبح جونسون الآن المرشح الأقوى لخلافته.

جاءت نقطة التحول في فبراير شباط حين وجه جونسون دعمه للحملة الداعية للانسحاب من الاتحاد فيما ذكرت عدة مصادر أنها كانت خطوة محسوبة لتحسين فرصه ليحل محل رئيس الوزراء، وجونسون سياسي يتمتع بشعبية واسعة تتجاوز حزب المحافظين.

رضخ كاميرون للمتشككين في الاتحاد الأوروبي في حزبه في أوائل عام 2013 لطرح عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي في استفتاء شعبي.

كانت هذه محاولة لطي صفحة عضوية بريطانيا التي عرقلت حكومات متعاقبة.

في البداية كان كاميرون يعتقد أن بوسعه استقطاب جونسون في صفه، وقال صديق وزميل لرئيس البلدية السابق إنه لو كان وافق على الانضمام لمعسكر رئيس الوزراء كان من الممكن أن يضمن منصبا في حكومة كاميرون أو مجموعة من كبار الوزراء.

لكنه قدم دعمه مصحوبا بشعبيته الجارفة بين الناخبين للحملة الداعية لترك الاتحاد.

وقال الصديق لرويترز إن جونسون مكسب لتلك الحملة "جعلها متفائلة وحيوية وإيجابية."

زلات كاميرون

قال مساعدون لرئيس الوزراء إن كاميرون كان يعتقد أن بوسعه الفوز بالمعركة لإبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بسهولة لو كان حصل على دعم جونسون الذي استغل منصبه حين كان رئيسا لبلدية لندن بين 2008 و2016 لتوسيع شعبيته لتتجاوز حزب المحافظين من خلال تأييد حقوق الشواذ والهجرة.

كان رئيس الوزراء قد حصل بالفعل على تقييم الخبراء في الشركات الكبرى والترفيه والرياضة من داخل البلاد وخارجها، حيث استطلعت آراء هذه المجموعات بعناية ونظم مساعدون مجموعات نقاش عديدة أشارت إلى أن الحملة الداعية للانسحاب من الاتحاد لن تحصل إلا على 42 في المئة من الأصوات عبر تركيزها على الهجرة.

وسعى المساعدون وكاميرون نفسه للحصول على دعم جونسون ولكن الصديق قال إنه في حين كانت العلاقات بين رئيس الوزراء ورئيس البلدية السابق "جيدة دائما" فإنها كانت في جوهرها علاقة سياسية.

وأضاف "كانت بينهما علاقة … حين كانا قريبين" مشيرا إلى الخلفية المشتركة بينهما فكلاهما تعلم في مدرسة إيتون الراقية كما كانا زميلين بجامعة أوكسفورد.

تأجج الغضب في البرلمان بعد يوم من إعلان جونسون موقفه وانتقد الاتفاق الجديد الذي أبرمه رئيس الوزراء مع الاتحاد الأوروبي للحصول على "وضع خاص" لبريطانيا اعتقد كاميرون أنه سيعزز حجته للبقاء بالاتحاد.

وبعد تسفيه ما طرحه جونسون وآخرون في الحملة الداعية لترك الاتحاد من أن التصويت لصالح الانسحاب يمكن أن يؤدي إلى إعادة تفاوض من موضع أقوى على علاقات بريطانيا بالاتحاد قال كاميرون "لن أخوض الانتخابات لفترة جديدة، ليست لدي أجندة أخرى سوى ما هو أفضل لبلدنا."

لعنة أوروبا

أعلن كاميرون -وهو يغالب دموعه- استقالته خارج مقر رئاسة الوزراء 10 داونينج ستريت وسيظل فيه حتى أكتوبر تشرين الأول وهو ما يمنحه القليل من الوقت لمحاولة إجراء الانتقال في حزب المحافظين بسلاسة.

لكن مع صعود الجناح اليميني لحزبه يتوقع أن يأتي زعيم جديد من معسكر المشككين في الاتحاد الأوروبي وهو ما يحتمل أن يحول دون أن يخلفه وزير المالية جورج أوزبورن في رئاسة الحزب وهو ما يفضله.

ويتصدر جونسون المرشحين لخلافته رغم أنه يستطيع بشخصيته أن يكون ساحرا ومنفرا على حد سواء.