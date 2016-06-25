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فيل أثار تعاطف مغنية أمريكية .. فماذا فعلت؟

25/6/2016

"مارك" مندوب "شير" يتفقد الفيل

تأثرت نجمة البوب الأمريكية "شير" بمحنة "فيل" يعيش في الأسر وحيدا بحديقة حيوان باكستانية، فكلفت ممثلها الشخصي بالإشراف على   تحسين ظروفه المعيشية.

وعلمت شير بأمر "الفيل كافان" البالغ من العمر 29 عاما عندما شاهدت صوره له على وسائل التواصل الاجتماعي مسلسلا دون مأوى إلا من سقيفة متهالكة وبركة صغيرة قذرة

وأرسلت، شير ممثلها الشخصي مارك كاون إلى إسلام آباد لتفقد أحوال كافان الذي ظل مقيدا بالسلاسل في حديقة "ماراغازار" بالعاصمة الباكستانية على مدى 27 عاما.

وبعد أن زار كاون الحديقة كتبت شير على تويتر "مارك وفر لكافان ماء ومأوى وفك سلاسله. مارك يفعل كل ما يمكن فعله لتحريره".

وقال، كاون: "إن شير ستطلق قريبا حملة دولية لمساعدة الفيلة في الأسر".

كانت سريلانكا قد أعطت كافان لباكستان في الثمانينات وماتت رفيقته الوحيدة عام 2012.

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