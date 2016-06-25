شاهد: هدف رائع للاعب سويسرا وبولندا تتأهل

تغلبت بولندا 5-4 على سويسرا بركلات الترجيح لتتأهل لدور الثمانية في بطولة أوربا لكرة القدم لأول مرة عقب انتهاء المواجهة بينهما في دور الستة عشر بالتعادل 1-1 بعد وقت إضافي اليوم السبت.

وسجل جزيجوز كريكوفياك ركلة الترجيح الحاسمة بعدما أهدر غرانيت تشاكا الركلة الثانية للمنتخب السويسري ليشعل حماس جماهير بولندا في المدرجات.

وستلتقي بولندا مع كرواتيا أو البرتغال على مكان في قبل النهائي.

ومنح ياكوب بواشتكوفسكي التقدم لبولندا في الدقيقة 39 قبل أن يتعادل شيردان شاكيري لسويسرا في الدقيقة 82 بهدف رائع من ركلة خلفية من عند حافة منطقة الجزاء لتبلغ المباراة ذروة الإثارة.

وقال آدم نافالكا مدرب بولندا "كنا على استعداد لمثل هذه النوعية من المباريات. المنتخب السويسري من طراز عالمي وانتفاضته في الشوط الثاني لم تكن مفاجئة".

وأضاف "لكن أهم شيء هو أن فريقي أظهر قدراته بعد استقبال هدف التعادل. نحن مستعدون ذهنيا لمباراة دور الثمانية في مرسيليا يوم الخميس".

وقال شاكيري أفضل لاعب في المباراة والذي كان رائعا في الشوط الثاني والوقت الإضافي إن الهدف لا يعني الكثير الآن بعد الهزيمة المؤلمة.

وأبلغ اللاعب البالغ عمره 24 عاما مؤتمرا صحفيا "إنها خيبة أمل كبيرة.. كان يمكن أن نحقق شيئا كبيرا "كان هدفا جميلا وأفخر دائما بالتسجيل لبلادي.. لكننا خرجنا."

وسيطر المنتخب البولندي على الشوط الأول وكاد أن يتقدم في الدقيقة الأولى عندما سدد أركاديوش ميليك فوق المرمى المفتوح بعد خطأ دفاعي.

وفي ظل المستوى الباهت للمهاجم روبرت ليفاندوفسكي تعين على المنتخب البولندي الاعتماد على الفرص التي صنعها الجناح الأيسر كاميل غروشيتشكي والمتألق بواشتكوفسكي في الجهة الأخرى.

ولم ينجح شتيفان ليختشتاينر قائد سويسرا في السيطرة على غروشيتشكي الذي سدد فوق العارضة من 18 مترا.

وافتتح بواشتكوفسكي التسجيل بإنهاء هادئ لهجمة مرتدة من عشرة أمتار بعد انطلاقة قوية من غروشيتشكي وحركة خادعة من ميليك منحت الجناح المساحة والوقت الكافيين.

ومع سيطرة الدفاع البولندي الصلب تماما على شاكيري والمهاجم حارس سيفيروفيتش لم تقدم سويسرا الكثير في الهجوم في الشوط الأول رغم تشجيع جماهيرها.

ودخل المنتخب السويسري الشوط الثاني بشكل مختلف وأظهر شاكيري أخيرا لمحة من موهبته الهائلة بانطلاقة رائعة وتسديدة تصدى لها الحارس أوكاش فابيانسكي.

واختبر بواشتكوفسكي الحارس يان سومر مع زيادة سرعة المباراة في ظل تقدم المنتخب السويسري للهجوم.

وقدم شاكيري لحظة ساحرة أخرى ليسجل واحدا من أفضل أهداف البطولة في الدقيقة 82 عندما استدار بجسده في الهواء ليطلق تسديدة خلفية اصطدمت بالقائم الأيسر قبل أن تسكن شباك فابيانسكي.

وبفضل الهدف كان لسويسرا اليد العليا خلال الوقت الإضافي وأجبرت الدفاع البولندي – الذي اهتزت شباكه في مباراة واحدة أخرى في 2016 – على إبعاد عدة فرص.

وأضاع البديل إيرين ديرديوك فرصة لسويسرا عندما أنقذ فابيانسكي محاولته بالرأس من مدى قريب لكن بولندا صمدت بطريقة ما لتفرض اللجوء إلى ركلات الترجيح.