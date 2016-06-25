شاهد.. قناة بنما تستعد لافتتاح توسعتها الجديدة

تستعد بنما لافتتاح توسعة جديدة لقناتها غدا الأحد بعد أعمال الإنشاءات التي استمرت طوال خمسة أعوام، لتبدأ مرحلة جديدة يتوقع أن تعيد تشكيل مسارات التجارة العالمية.

وأعلنت هيئة قناة بنما أن التوسعة الجديدة تضم مسارا جديدا لمرور السفن بطول القناة، وتم خلالها إنشاء مجموعة جديدة من الأهوسة ضاعفت من سعة القناة.

وسوف تسمح الأهوسة الجديدة بمرور سفن تصل حمولتها إلى 14 ألف حاوية، وهو ما يساوي نحو ثلاثة أضعاف حجم السفن التي تسمح بها الأهوسة الحالية.

وقالت صحيفة لوس أنجليس تايمز في تقرير لها إن القناة سيكون لها "تأثير دراماتيكي على حركة الشحن العالمي"؛ حيث توفر توسعة القناة مسارا جديدا وأقل تكلفة للسفن العملاقة المتجهة إلى السواحل الشرقية الأمريكية.

وأضافت أن هذا "سيكون له عواقب ليس فقط على قناة السويس ولكن أيضا على موانئ لوس أنجليس ولونغ بيتش".

وتكلفت التوسعة الجديدة نحو 5 مليارات و400 مليون دولار، وتعد أكبر توسعة بالقناة منذ إنشائها عام 1914، للربط بين المحيطين الهادئ والأطلسي.

وكانت هيئة قناة بنما قد قامت هذا الشهر بعدد من الاختبارات في القناة استعدادا لافتتاحها غدا الأحد 26 يونيو/حزيران بحضور عدد من زعماء العالم.

وبثت الهيئة تسجيلا يوضح عمليات الإنشاءات التي جرت في القناة منذ بدأ العمل في التوسعة الجديدة في مارس/آذار 2011 حتى وصلت إلى شكلها الحالي.

وتتوقع الحكومة البنمية زيادة عائدات القناة بنحو مليارو400 مليون دولار، أي بنحو 30 بالمائة عن العائدات الحالية.