شاهد: حرائق الغابات في كاليفورنيا تلتهم عشرات المنازل

يكافح مئات من رجال الإطفاء اليوم السبت لاحتواء حريق غابات هائل تسبب في مقتل شخصين وإحراق 100 منزل على الأقل كما دمر تجمعات بمحاذاة بحيرة في وسط ولاية كاليفورنيا.

وامتد الحريق المسمى (ايرسكن)- والذي اندلع بعد ظهر الخميس في تلال مقاطعة كيرن التي تبعد 68 كيلومترا شمال شرقي بيكرزفيلد- على مساحة تزيد عن 30 ألف فدان مما جعله أحد أسوأ الحرائق في موسم سيء بالفعل في كاليفورنيا التي تعاني الجفاف.

وأصدرت الهيئة القومية للطقس "تحذيرا شديدا" بالمنطقة حتى صباح اليوم السبت على الأقل مع توقعات بدرجات حرارة مرتفعة وانخفاض الرطوبة وهبوب الرياح بما قد يؤجج اشتعال وانتشار الحريق في الأشجار والأعشاب الجافة.

وأصيب ثلاثة من رجال الإطفاء بالاختناق أثناء مكافحتهم للحريق الذي أجبر المئات من السكان على الفرار من منازلهم. وأعلن جيري براون حاكم كاليفورنيا أمس الجمعة حالة الطوارئ في الولاية.