شاهد: حديقة للطائرات بدون طيار في سول

افتتحت حكومة سول عاصمة كوريا الجنوبية التي تفرض قواعد ولوائح صارمة على استخدام الطائرات بدون طيار حديقة لهذه الطائرات اليوم السبت بالقرب من نهر هان للسماح للناس بتطيير هذه الطائرات بحرية.

وقال، مدير إدارة التخطيط والميزانية في حكومة سول، "كيم غون تاي" لقد استغرق الأمر وقتا طويلا ولم يكن من السهل الحصول على موافقة من إدارة الأمن على استخدام الناس للطائرات بدون طيار.

وأضاف، "من أجل تلبية الطلبات المتزايدة قمنا بتصميم وافتتاح حديقة للطائرات بدون طيار حيث يستطيع المواطنون العاديون تطير طائرات بدون طيار بحرية".

وتقول حكومة المدينة إن أي شخص لديه طائرة بدون طيار يقل وزنها عن 12 كيلوغراما يمكنه أن يقوم بتطييرها طالما كان الارتفاع أقل من 150 مترا وداخل المساحة المخصصة لذلك التي تبلغ 27 ألف متر مربع في متنزه يونغنارو هانغانغ بدون الحصول على إذن بذلك.

وقال، مشغل طائرة بدون طيار يدعى هان سانغ بوم في سول، "معظم المناطق عليها قيود في المجال الجوي لذلك هناك أماكن قليلة جدا لتطيير الطائرات بدون طيار. ومع ذلك أشعر بسعادة بالغة لأن يكون هناك مكان قريب تستطيع فيه تطيير الطائرات بدون طيار بحرية".