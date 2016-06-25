شاهد: الحريري يشن هجوما على حزب الله وإيران

اتهم زعيم تيار المستقبل بلبنان سعد الحريري إيران وحزب الله بإثارة الفوضى في المنطقة.

وقال الحريري على هامش حفل إفطار نظمه التيار بمدينة طرابلس اللبنانية السبت " لا يكتفي قاسم سليماني وأتباعه في لبنان بالحروب القائمة في سوريا والعراق واليمن لكنه يهدد البحرين أيضا بحرب تستدعي الفتن إلى ديار العرب والمسلمين".

يشار إلى أن قاسم السليماني قائد عسكري إيراني تردد أنه قاد عمليات عسكرية ضد المعارضة في سوريا كما شارك مع قوات الحشد الشعبي في معاركه ضد تنظيم الدولة في الفلوجة العراقية التي شهدت عمليات تعذيب وقتل طائفية بحق أهل السُنة بالمدينة.

وأضاف الحريري " هذا النموذج من الاستعلاء والغرور الإيراني لن يؤدي إلا إلى تصاعد موجات العداء بين العرب وإيران وما يعنينا في لبنان هو الكف عن صب الزيت على نار الفتن والتوقف عن التدخل في شئون الدول الشقيقة ومن بينها المملكة العربية السعودية".

وتابع :" لا توجد ساحة عربية واحدة تسللت إليها إيران إلا ونالت نصيبها من الانشقاق والفتن والصراعات المذهبية".

واتهم الحريري حزب الله اللبناني بالعمل لمصلحة إيران أولا ثم لبنان آخرا وأخيرا قائلا:" هناك من اللبنانيين من يصر على وضع إيران وسوريا والعراق واليمن والبحرين أولا ولبنان آخرا وأخيرا".

واستطرد الحريري:" نحن في لبنان مطالبون بحماية بلدنا من هذه البلوى الإيرانية وألا تعلو فتاوي القيادة الإيرانية على مصالحنا الوطنية ولن نكون في لبنان صدى لما يقرر قاسم سليماني في المنطقة والدعوات التي يطلقها للتمرد وإشعال النار في البحرين وسواها فيكفينا ما يقع علينا من ويلات الأوضاع في سوريا ويكفي الإخوة الشيعة الإصرار على انتقالهم من حرب إلى حرب ومن مأساة إلى مأساة".

وأضاف :" إيران تمول حزب الله بلبنان والحشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن والمعارضة بالبحرين وعمليات القتل في سوريا وعمليات التفجير في الكويت ومجموعات إرهابية بمصر والسودان والجزائر أي أنها تمول الفتنة في العالم العربي".

وقال الحريري إن حزب الله يعلن تنفيذه أوامر خارجية من إيران إضافة إلى التجني على السعودية لرفضها أن تكون البحرين قاعدة إيرانية مثلما رفضت أن يجعل الحوثيون اليمن قاعدة إيرانية".

وتطرق زعيم تيار المستقبل إلى أزمات بلاده الداخلية قائلا :" يشهد لبنان أزمة مؤسسات عنوانها الفراغ الذي دخله عامه الثالث في رئاسة الجمهورية وأزمة اقتصادية عنوانها تراجع النمو وفرص العمل ".

وأكد أن ثوابت تيار المستقبل معروفة وعلى رأسها التمسك بعروبة لبنان والعيش المشترك والوحدة الوطنية وحماية الدولة والاستقرار والبحث الدائم عن الحلول التي ترفع مستوى معيشة اللبنانيين.