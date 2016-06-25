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شاهد: الاتحاد الأوربي يدعو بريطانيا لإجراءات انفصال سريعة

25/6/2016

دعا وزراء خارجية الدول الست المؤسسة للاتحاد الأوربي بريطانيا إلى سرعة بدء تنفيذ إجراءات الخروج من الاتحاد بعد تصويت البريطانيين الخميس بالانفصال، بينما شددت فرنسا على أن يكون الخروج منظما.

وأكد وزراء خارجية كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا بريطانيا غداة اجتماعهم اليوم السبت في برلين لبحث تداعيات خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد، ضرورة أن تبدأ لندن مفاوضات الانفصال عن الاتحاد في أسرع وقت ممكن.

وطالب فرانك فالتر-شتاينماير وزير خارجية ألمانيا بريطانيا بضرورة اللجوء إلى المادة "50" من معاهدة لشبونة "في أسرع وقت" من أجل الدخول في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوربي.

وشدد شتاينماير على أن الاتحاد الأوربي سيقاوم صدمة قرار خروج بريطانيا منه، مؤكدا أن الدول الست المجتمعة في برلين لإجراء محادثات أزمة لن تدع أحدا "يسلب" أوربا منها.

من جانبه، أكد وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن أنه يتعين على بريطانيا ألا "تلعب لعبة القط والفار" بتأجيل المفاوضات بشأن الخروج من الاتحاد الأوربي.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت من جهته إلى تعيين رئيس وزراء بريطاني جديد خلال "بضعة أيام" من أجل بدء مفاوضات الخروج وتسريعها.

وطالب أيرولت الاتحاد الأوربي للمضي قدما وبسرعة لتحديد شروط خروج بريطانيا من التكتل، قائلا إن الدول الأعضاء الباقية في الاتحاد بحاجة لمنحه هدفا جديدا لتجنب سيطرة النزعة الشعبوية على دفة الأمور، على حد تعبيره.

وعلى صعيد متصل، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اليوم السبت إن بريطانيا يجب أن تترك الاتحاد الأووبي بطريقة منظمة بعد أن صوت شعبها في استفتاء لمغادرة التكتل، مشيرا إلى أنه يأسف للقرار الذي اتخذه الشعب البريطاني؛ لكنه يقبله لأن "هذه هي الديمقراطية".

وأيد 51.9% من البريطانيين يوم الخميس الانسحاب من الاتحاد الأووبي؛ مما دفع رئيس الوزراء ديفد كاميرون لإعلان عزمه على الاستقالة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ووجهت نتيجة الاستفتاء البريطاني أكبر ضربة لمشروع الوحدة الأوربي منذ الحرب العالمية الثانية.

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