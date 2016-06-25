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شاهد: استقبال حافل لمنتخب ألبانيا رغم الهزيمة

24/6/2016

استقبل الآلاف منتخب ألبانيا في تيرانا برغم إقصائه من الدور الأول في بطولة أمم أوربا 2016 لكرة القدم.

وفي مشاركتها الأولى في بطولة كبرى، حققت ألبانيا فوزا تاريخيا على رومانيا بهدف نظيف الأحد الماضي في ليون لكنه لم يكن كافيا ليؤهلها إلى دور الـ16 كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في مجموعتها.

واستقبل رئيس الوزراء ادي راما اللاعبين في مطار تيرانا الدولي قبل الصعود إلى حافلة مكشوفة.

وسجلت ألبانيا هدفها الوحيد عن طريق أرماندو صاديقو، بيد أنها خسرت مرتين أمام سويسرا 0-1 وفرنسا 0-2 في اللحظات الأخيرة.

ونال قائد المنتخب لوريك سانا مع اللاعبين مفتاح المدينة الرمزي وجوازات سفر دبلوماسية، كما ستحفر أسماؤهم على مدخل الملعب الوطني الجديد الذي سينتهي فيه العمل بعد سنتين بسعة 23 ألف متفرج.

وقال وزير الخارجية ديتمير بوشاتي: "الرياضة قد تكون طريقة جيدة لممارسة الدبلوماسية، ولقد أظهرتم بأنكم سفراء ألبانيا أمام العالم".

وتقاطر آلاف المتفرجين برغم الحرارة المرتفعة (38 مئوية) لمرافقة اللاعبين من المطار إلى وسط المدينة، حيث غطت الأعلام الألبانية الشوارع.

وقررت الحكومة الألبانية منح مكافأة بقيمة مليون يورو للاعبين الذين شاركوا في النهائيات.

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