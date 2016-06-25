شاهد: إنقاذ 4500 مهاجر من الغرق قبالة إيطاليا

قال خفر السواحل في إيطاليا اليوم السبت إن عمليات إنقاذ اللاجئين تزايدت مع انحسار الأمواج الهائجة في البحر المتوسط.

وساعدت سفن تابعة لمنظمات إغاثة والبحرية وخفر السواحل في ايطاليا في إنقاذ نحو 4500 مهاجر من على متن 40 قاربا أول أمس الخميس وحده وسُجل واحدا من أكثر الأيام ازدحاما لمهام الانقاذ منذ بداية العام.

ورصدت السفينة توباز رسبنودر التابعة لمنظمة إغاثة مقرها مالطا نحو 24 قاربا محملا باللاجئين على بعد نحو 20 ميلا بحريا من ميناء صبراته الليبي.

وانتشلت السفينة 382 مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء من ثلاثة قوارب مطاطية كبيرة. كما انتشلت سفينة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود 1139 لاجئا من عشرة قوارب.

وقالت البحرية الإيطالية إنها أنقذت 515 مهاجرا من عل متن قاربين مطاطين.

وذكر خفر السواحل الايطالي الذي ينسق جهود الإنقاذ انه أرسل عدة قوارب لإنقاذ اللاجئين.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية إن الاتفاق الموقع بين تركيا الاتحاد الأوروبي لمنع وصل اللاجئين للجزر اليونانية خفض أعداد لاجئي القوارب بنسبة 98 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

وأضافت المنظمة أن أعداد اللاجئين الذين يصلون لإيطاليا مستمرة بنفس وتيرتها في العام الماضي وان الطريق المهلك الذي يسلكه اللاجئون في البحر المتوسط فتك بنحو 2438 شخصا.