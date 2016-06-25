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شاهد.. أم تقتل ابنتيها بولاية تكساس الأمريكية

25/6/2016

قال مسؤولون بالشرطة الأمريكية إن سيدة أطلقت النار على ابنتيها فأردتهما قتيلتين بولاية تكساس، ما اضطر الشرطة إلى إطلاق النار عليها وقتلها.

وقال مكتب مسؤول الشرطة بمقاطعة فورت بيند بولاية تكساس إن الأم تدعى كريستي شيتس وتبلغ من العمر 42 عاما، وقد توفيت في مسرح الحادث.

وقالت وسائل إعلام محلية إن ابنتيها هما تيلور شيتس (22 عاما) وماديسون شيتس (17 عاما)، وقد توفيت إحداهما قبل وصول سيارات الإسعاف بينما توفيت الأخرى في المستشفى.

وقال محققون إن الزوج كان في المنزل لحظة إطلاق النار أمس الجمعة لكنه لم يصب بأذى.

وبثت وسائل إعلام لقطات لمحيط المنزل عقب إطلاق النار.

وتجري الشرطة تحقيقاتها للوقوف على أسباب إطلاق النار ومقتل الابنتين.

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