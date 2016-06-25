شاهد: أزياء مضادة للرصاص بأسعار تبدأ بـ 3 آلاف دولار

قدم مصمم الأزياء الكولومبي ميجيل كاباليرو تصميمات أنيقة وإن كانت أيضا مضادة للرصاص.

لكن للإبداع ثمنه. فسعر الحلة الرجالية الرسمية يتراوح بين ستة وثمانية آلاف دولار في حين يبلغ سعر السترة فقط 3500 دولار.

وقال، كاباليرو الذي يصنع أزياء واقية من الرصاص لكنها خفيفة الوزن لكبار الشخصيات إن لديه "ناديا للناجين" به 20 عضوا يدينون بحياتهم لأزيائه.

وأضاف، صاحب دار الأزياء التي تحمل اسمه منذ 21 عاما أثناء عرض أزياء يوم الجمعة الماضي "أكثر ما يشعرني بالرضا ليس كسب المال والأعمال بل إنقاذ الأرواح".

وتابع، عدد من رؤساء الدول والحكومات في أمريكا اللاتينية من بين زبائني.

وبإمكان كاباليرو أن يوفر لزبائنه من الرجال والنساء ملابس داخلية واقية من الرصاص.

وقالت، رشيدة وولكر التي تبيع أزياء كاباليرو في نيجيريا وكينيا "إنها مدهشة ومتفردة وخفيفة الوزن، لن تشعر بأن أحدا يرتدي ملابس مختلفة".

أما كاباليرو الذي يصدر أعماله إلى 23 دولة فيصنع قطعا أقل إبهارا مثل حلل واقية من تفجيرات الألغام وسترات واقية من الرصاص لقوات الجيش والشرطة.