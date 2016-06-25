رفع أثقال يتسبب في وفاة مسئول أممي سابق اتهم بالرشوة

جون آش، الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة

خلص طبيب شرعي يوم الخميس إلى أن وفاة جون آش وهو رئيس سابق للجمعية العامة للأمم المتحدة، اتهمه ممثلو الادعاء الأمريكي بتلقي رشاوى، كان حادثا ناجما عن إصابة بالعنق خلال رفع أثقال.

وتوفي آش (61 عاما) بعد ظهر يوم الأربعاء بسبب "اختناق الصدمة"، كما قال مكتب الطبيب الشرعي لمقاطعة ويستشستر وهو ما يناقض تقارير تشير الى أنه توفي بسبب أزمة قلبية.

وجاء استنتاج الطبيب الشرعي بعد يوم من رد الشرطة على مكالمة طوارىء طبية من مسكن آش في دوبس فيري في نيويورك حيث أعلن عن وفاته.

وجاءت وفاة آش، وهو سفير سابق للأمم المتحدة من أنتيغوا وباربودا وعمل كرئيس للجمعية العامة من 2013 الى 2014، كمنعطف مفاجئ في قضية الرشوة بالولايات المتحدة.

وكان آش قد اعتقل في أكتوبر/ تشرين الثاني واتهم بتلقي 1.3 مليون دولار في صورة رشاوى من رجال أعمال صينيين، ووجهت الاتهامات إلى سبعة أشخاص حتى الآن، وأقر ثلاثة منهم بأنهم مذنبون.

وقال ممثلو الادعاء إن آش تلقى أكثر من 500 الف دولار في صورة رشاوى من المياردير نج لاب سينج صاحب شركة للعقارات في ماكاو للسعي لدعم الأمم المتحدة لمركز للمؤتمرات ترعاه الأمم المتحدة في ماكاو والذي ستتولى شركة نج تطويره.

وقال ممثلو الادعاء إن آش تلقى أيضا أكثر من 800 ألف دولار من رجل أعمال صيني لدعم مصالحه داخل الأمم المتحدة وأنتيغوا.

