تعرف على اللاعبين الأكثر مشاركة في مباريات اليورو

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ممارسة هوايته في تحطيم الأرقام القياسية بعدما انفرد بالرقم القياسي في عدد مرات المشاركة بمباريات كأس الأمم الأوربية لكرة القدم متفوقا بفارق مباراة واحدة عن حارس المرمى الهولندي السابق إيدوين فان دير سار والظهير الفرنسي السابق ليليان تورام.

وسجل نجم فريق ريال مدريد الإسباني ظهوره السابع عشر في بطولات اليورو خلال مشاركته في تعادل منتخب بلاده 3 / 3 مع نظيره المجري الأربعاء الماضي بمدينة ليون في الجولة الثالثة الأخيرة لمباريات المجموعة السادسة بالدور الأول لبطولة (يورو 2016) المقامة حاليا بفرنسا، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي تقاسمه فان دير سار وتورام اللذين لعبا في 16 مباراة.

وشارك رونالدو (31 عاما) للمرة الأولى في بطولات كأس أمم أوربا في نسخة المسابقة التي أقيمت بالبرتغال عام 2004، ليواصل مسيرته في البطولة خلال نسخها الثلاثة الأخيرة.

وباتت الفرصة مواتية أمام رونالدو، الذي سجل هدفين في مرمى المجر، لتعزيز رقمه القياسي عقب تأهل منتخب بلاده لدور الستة عشر للمسابقة.

ويتنافس عدد من اللاعبين المشاركين في النسخة الحالية للبطولة النجم البرتغالي في عدد مرات المشاركة في مباريات اليورو وهم الألماني باستيان شفاينشتايجر والإسبانيان سيسك فابريجاس وأندرياس إنييستا وحارس المرمى الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، الذين خاضوا 15 مباراة في بطولات اليورو حتى الآن، علما بأن منتخباتهم ضمنت التأهل للأدوار الإقصائية للمسابقة.

وجاءت قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات اليورو على النحو التالي:

17 مباراة: البرتغالي كريستيانو رونالدو (2016-2004).

16 مباراة: الهولندي إيدوين فان دير سار (2008-1996) – الفرنسي ليليان تورام (1996 2008-).

15 مباراة: الإيطالي جيانلويجي بوفون (2004 – 2016) – الألماني باستيان شفاينشتايجر (2004 – 2016) الأسباني أندرياس إنييستا (2008 – 2016) – الأسباني سيسك فابريجاس (2008 – 2016).

14 مباراة: التشيكي بيتر تشيك (2004 – 2016) – الأسباني سيرخيو راموس (-2008 2016) – الأسباني ديفيد سيلفا (2008 – 2016) – البرتغالي نونو جوميز (2000 – 2008) -الفرنسي زين الدين زيدان (1996 – 2004) – البرتغالي لويس فيجو (1996 – 2004) – التشيكي كارل بوبورسكي (1996 – 2004) – الألماني فيليب لام (2004 – 2012) الأسباني إيكر كاسياس (2004 – 2016).

13 مباراة: الألماني ميروسلاف كلوزه (2004 – 2012) – الإيطالي أليساندرو دل بييرو (1996 – 2008) – الدنماركي بيتر شمايكل (1988 – 2000) – الألماني توماس هاسلر (1992 – 2000) – الألماني يورجن كلينسمان (1988 – 1996) – الفرنسي لوران بلان (1992 – 2000) – الفرنسي ديدييه ديشان (1992 – 2000) – الإيطالي باولو مالديني (1996/1988 – 2000) – الهولندي دينيس بيركامب (1992 – 2000) – الهولندي فيليب كوكو (1996 – 2004) – الإيطالي أنتونيو كاسانو (2004 – 2012) – البرتغالي روي كوستا (1996 – 2004) – السويدي أولوف ميلبرج (2000 – 2012) – اليوناني كونستانتينوس كاستورانيس (2004 – 2012) – الأسباني فيرناندو توريس (2004 – 2012).

