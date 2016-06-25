تركيا: تصريحات البابا تعكس "عقليته الصليبية"

البابا فرنسيس – أرشيف

قال نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي اليوم السبت إنه "من المؤسف" أن يصف البابا فرنسيس "المأساة" التي وقعت بحق الأرمن في 1915 على أيدي القوات العثمانية " بالإبادة الجماعية" مؤكدا أن ذلك يعكس "العقلية الصليبية" البابوية.

وأضاف خلال كلمة له، أثناء زيارته للعاصمة الأرمينية "يريفان": "إن تصريح البابا مؤسف للغاية".

وتابع، "من المؤسف أن نرى كل انعكاسات وآثار العقلية الصليبية في الأفعال البابوية والبابا".

وتسلم تركيا بمقتل الكثير من المسيحيين الأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية في اشتباكات مع القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى لكنها تشكك في التقديرات التي تؤكد مقتل زهاء مليون ونصف مليون شخص وتنفي أن القتل كان ممنهجا ومن ثم يمثل إبادة جماعية. وتقول أيضا إن الكثير من الأتراك المسلمين لقوا حتفهم في نفس الفترة.

ويأتي استخدم البابا وصف "الإبادة الجماعية" ليصف عملية القتل الجماعي بعد مضي عام على وصف مماثل أثار غضب تركيا.

وأضاف، جانيكلي: "لم يكن تصريحا موضوعيا. ولم يعكس الحقيقة، يعلم العالم أجمع هذا كما يعلمه الأرمن".

واستخدم بابا الفاتيكان فرنسيس، مجددًا مصطلح "الإبادة العرقية" لوصف "أحداث عام 1915" المتعلقة بمزاعم للأرمن يدعون فيها "تعرضهم لمذابح على يد الدولة العثمانية".

وقال رأس الكنيسة الكاثوليكية، خلال زيارته للعاصمة الأرمينية: "لقد أقيمت العام الماضي في الفاتيكان مراسم بمناسبة الذكرى المئوية لكارثة كبرى، راح فيها ضحايا لا حصر لهم من الشعب الأرمني، وهذه الكارثة، والإبادة العرقية، مع الأسف تأتي على رأس قائمة الكوارث اللاإنسانية التي شهدها القرن الماضي"، على حد تعبيره.

واقتصر استخدام البابا لكلمة "الإبادة العرقية" على التصريحات الشفهية فقط، إذ خلا النص المكتوب الذي قرأ منه تصريحاته، من تلك العبارة.

تجدر الإشارة أن توترًا ساد بين تركيا والفاتيكان، العام الماضي، بعد أن وصف فرنسيس، في قداس نظم من أجل الأرمن، في 12 أبريل/ نيسان من العام ذاته، أحداث عام 1915 بـ"الإبادة الجماعية"، قامت أنقرة على إثرها باستدعاء سفيرها لدى الفاتيكان، في اليوم نفسه، وخفضت مستوى علاقاتها معها إلى درجة القائم بالأعمال.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر.