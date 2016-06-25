استقالة مدرب منتخب روسيا بعد الخروج من يورو 2016

ليونيد سلوتسكي

استقال ليونيد سلوتسكي مدرب منتخب روسيا اليوم السبت بعد الخروج من بطولة أمم أوربا لكرة القدم (يورو 2016) المقامة حاليا بفرنسا.

كان سلوتسكي عرض استقالته يوم الاثنين الماضي بعد الخسارة من ويلز بثلاثية نظيفة.

وتم قبول استقالته الآن من الاتحاد الروسي لكرة القدم وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية (تاس).

وقال فيتالي موتكو وزير الرياضة الروسي، وهو أيضا رئيس اتحاد الكرة، إن سلوتسكي يمكنه الآن يركز في تدريب فريق سيسكا موسكو.

وكان سلوتسكي يدرب سيسكا موسكو والمنتخب الوطني بعدما تم تعيينه لخلافة فابيو كابيلو في المنتخب في آب/أغسطس من العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء تاس عن موتكو قوله :"سنتعامل مع الموضوع بالبحث عن مدير فني جديد بداية من اليوم".

وودعت روسيا بطولة الأمم الأوروبية في قاع المجموعة الثانية بنقطة واحدة فقط، حيث تعادلت مع إنجلترا 1 / 1 وخسرت من سلوفاكيا 1 / 2 قبل سقوطها أمام ويلز بثلاثية.