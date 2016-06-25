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إيران تصادر الكلاب المنزلية

25/6/2016

القضية أثارت جدلا دينيا في إيران بشأن تربية الكلاب

قالت وسائل إعلام إيرانية إن حالة من الغضب تسود بين ملاك الكلاب في إيران بسبب قيام السلطات بمصادرة الكلاب المنزلية بزعم مكافحة ما أسمته بمظاهر "الابتذال" الغربية.

وقال أحد ملاك الكلاب بمدينة شاهين شهر في مقاطعة أصفهان إن مسؤولين قدموا إلى منزله الأسبوع الماضي ومعهم ما يفيد بعملهم في السلطات البيطرية المحلية وأخذوا كلبه بهدف تطعيمه حسبما زعموا.

وأضاف أنه عندما ذهب لاستعادة الكلب لم يجد أي سجل يفيد بوجوده لديهم.

وقالت صحيفة شهروند إن المصادرة جرت وفقا لقرار من المدعي العام للمدينة محسن بوسعيدي.

وكان بوسعيدي قد صرح لوكالة أنباء فارس الأسبوع الماضي أن "الاحتفاظ بالكلاب والعناية بها أمر محرم وفقا للمرجعيات الدينية".

وأضاف في تصريحاته أن السلطات إذا اكتشفت "أن هناك من يحتفظ بالكلاب ويعتني بها وبالتالي يشجع ثقافة الابتذال الغربية فإننا سوف نتعامل معه بحزم".

من جانبه وصف جاويد علي داوود، رئيس جمعية حماية الحيوان في إيران، عملية المصادرة بغير القانونية، وقال إن رأي المدعي العام "خطأ تماما" ولا يمثل وجهة النظر الإسلامية بشأن الكلاب.

وقال داوود: "لا يوجد أي كتاب ديني يقول إن الاحتفاظ بالكلاب حرام".

واعتبر داوود أن الربط بين الاحتفاظ بالكلاب والثقافة الغربية هو تشويه للحضارة والتاريخ الإسلامي والإيراني".

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