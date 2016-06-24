هل تطال تبعات "الخروج" البريطاني المنطقة العربية

معركة الاستفتاء في بريطانيا – رويترز

باهتمام كبير، تناولت دول العالم الاستفتاء البريطاني التي صدرت نتائجه رسمياً صباح اليوم (الجمعة) بتصويت أغلبية 52% للخروج من الاتحاد الأوربي.

وطالت تبعات الاستفتاء البريطاني المنطقة العربية، وخاصة دول الخليج والدول العربية المنتجة للنفط، التي ترتبط بشكل أكبر بالاقتصاد العالمي من غيرها من الدول العربية المستهلكة له.

ارتفاع الدولار الأمريكي وتراجع أسعار النفط الخام اليوم، تأتي كأولى التبعات التي ألقت بظلالها منذ صباح الجمعة على المنطقة العربية.

وقال الخبير الاقتصادي طارق قاقيش، إن الدولار ارتفع أمام سلة العملات الرئيسة وأمام العملات العربية المربوطة بالدولار، ما سيزيد من تكلفة الواردات بالتحديد "خاصة إن ازدادت حدة تبعات الخروج بقرارات بريطانية أو أوربية مقبلة".

وأضاف "رافق صعود الدولار تراجع أسعار النفط الخام إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل اليوم الجمعة، ما سيزيد من تكلفة شرائه بالنسبة للدول المستهلكة التي تشتريه بالعملة الأمريكية".

وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس آب بنسبة 5% اليوم الجمعة، إلى 48.36 دولاراً للبرميل نزولاً مع أسعار إغلاق أمس الخميس البالغة 50.91 دولاراً.

وشهد سعر صرف الجنيه الاسترليني خلال وقت سابق اليوم، تراجعاً إلى أدنى مستوى في 31 عاماً، وخسر 11% من قيمته إلى 1.325 دولار أمريكي نزولاً من 1.5 دولار أمريكي ، قبل أن يعاود الصعود قليلاً

ومن المتوقع أن تشهد الأسواق العربية موجة بيع وشراء وتذبذب بهدف إعادة التوازن، والأمر ينسحب على المحافظ الاستثمارية المقومة بالجنيه الاسترليني.

كما توقع خبراء اقتصاديون أن يواصل النفط هبوطه خلال الجلسات المقبلة إلى حدود 47 دولاراً للبرميل، مع استمرار تذبذب الأسواق العالمية والعربية.

يذكر أن دول الخليج المنتجة للنفط تعد أهدافاً للسياحة البريطانية، والتي من المتوقع أن تشهد تراجعاً خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع تكلفة السياحة على السائح مع هبوط الجنيه الاسترليني.

وأشار قاقيش إلى "أن السياحة البريطانية في الخليج وبالتحديد في الإمارات مزدهرة والتوقعات تشير إلى تراجع قريب،. "والأكثر أهمية أن نسبة تملك العقارات للبريطانيين في الإمارات على سبيل المثال مرتفعة، وقد نشهد عمليات بيع مقبلة".

جدير بالذكر إن البريطانيين استثمروا أكثر من 2.72 مليار دولار في العام 2015 في إمارة دبي فقط.