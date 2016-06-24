البث الحي
منوعات

مضطرب نفسيا يهاجم رواد مقهى فرنسي ببندقية مزيفة

24/6/2016

مضطرب نفسيا يهاجم رواد مقهى فرنسي ببندقية مزيفة

بث رجل مضطرب نفسيا الرعب في مقهى بباريس ببندقية مزيفة قبل أن توقفه الشرطة.

وقالت الشرطة ومصدر قضائي الجمعة إن الرجل وهو من أصل اسيوي "لم يوضح دوافعه" وتم وضعه في قسم الصحة النفسية في مقر الشرطة حيث سيخضع لفحوصات.

واتصل أشخاص بالشرطة في الحادية عشرة والنصف مساء الجمعة (21,30 ت غ) لإبلاغها بوجود مسلح يهدد بإطلاق النار في مقهى في ساحة تورينيي في وسط العاصمة، وفق المصدر.

ولم يسمع الشرطيون إطلاق نار لكنهم شاهدوا رجلا يحمل بندقية فعرفوا عن كونهم في الشرطة وطلبوا منه وضع البندقية على الأرض ثم أوقفوه. عندها عرفوا أن البندقية مزيفة.

وشعر بعض الموجودين في المكان بالخوف ولا سيما الحوامل وقال أخرون إنهم سيرفعون شكوى.

وقتل 39 شخصا في 13 من تشرين الثاني/نوفمبر عندما هاجم ثلاثة مسلحين رواد مقاه باريسية في حين هاجمت مجموعتان مسلحتان مسرح باتاكلان المجاور وستاد دو فرانس شمال العاصمة. وقتل 130 شخصا إجمالا في هذه الاعتداءات.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)