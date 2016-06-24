مضطرب نفسيا يهاجم رواد مقهى فرنسي ببندقية مزيفة

بث رجل مضطرب نفسيا الرعب في مقهى بباريس ببندقية مزيفة قبل أن توقفه الشرطة.

وقالت الشرطة ومصدر قضائي الجمعة إن الرجل وهو من أصل اسيوي "لم يوضح دوافعه" وتم وضعه في قسم الصحة النفسية في مقر الشرطة حيث سيخضع لفحوصات.

واتصل أشخاص بالشرطة في الحادية عشرة والنصف مساء الجمعة (21,30 ت غ) لإبلاغها بوجود مسلح يهدد بإطلاق النار في مقهى في ساحة تورينيي في وسط العاصمة، وفق المصدر.

ولم يسمع الشرطيون إطلاق نار لكنهم شاهدوا رجلا يحمل بندقية فعرفوا عن كونهم في الشرطة وطلبوا منه وضع البندقية على الأرض ثم أوقفوه. عندها عرفوا أن البندقية مزيفة.

وشعر بعض الموجودين في المكان بالخوف ولا سيما الحوامل وقال أخرون إنهم سيرفعون شكوى.

وقتل 39 شخصا في 13 من تشرين الثاني/نوفمبر عندما هاجم ثلاثة مسلحين رواد مقاه باريسية في حين هاجمت مجموعتان مسلحتان مسرح باتاكلان المجاور وستاد دو فرانس شمال العاصمة. وقتل 130 شخصا إجمالا في هذه الاعتداءات.