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مصر تفوز بعضوية لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

23/6/2016

وزارة الخارجية المصرية (أرشيف)

قال احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن مصر فازت فى انتخابات التجديد النصفي لعضوية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للفترة من 2017 – 2021، وذلك بانتخاب السفير أحمد فتح الله ممثلاً عن مصر فى اللجنة.

وأوضح أبو زيد، أن انتخابات التجديد النصفي لعضوية اللجنة كانت تستهدف تجديد عضوية 9 دول من اجمالي 18 دولة أعضاء اللجنة، حيث تقدمت 26 دولة للمنافسة على المقاعد الـ 9.

ويتم انتخاب أعضاء اللجنة من جانب الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة من أطراف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وعددهم 169 دولة، وتتولى لجنة حقوق الإنسان متابعة وتقييم أداء الدول أطراف العهد الدولي فى مدى وفائها بالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن فوز مصر بهذا المقعد بتلك اللجنة "يعكس ثقة المجتمع الدولي فى مصر ووفائها بالتزاماتها الدولية، ويبعث برسالة قوية لكل المشككين فى مدى وفاء مصر بالتزاماتها الدستورية والدولية فى مجال حقوق الإنسان" على حد قوله.

المصدر : الجزيرة مباشر
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