قرعة أفريقيا: الجزائر في مهمة صعبة ومصر تواجه غانا

نتيجة قرعة تصفيات كاس العالم الإفريقية

سيكون أمام الجزائر مهمة شاقة من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بعدما أوقعتها قرعة المرحلة الأخيرة للتصفيات الافريقية التي سُحبت اليوم الجمعة في القاهرة في المجموعة الثانية مع الكاميرون ونيجيريا.

وكان المنتخب الجزائري ضمن فريقين فقط من أفريقيا بجانب نيجيريا تجاوزا دور المجموعات في كأس العالم الأخيرة في البرازيل قبل عامين، لكنها ستواجه الان اثنتين من أعرق دول كرة القدم في القارة في سعيها نحو بلوغ نهائيات روسيا.

وتضم هذه المجموعة أيضا زامبيا بطلة كأس الأمم الافريقية.

وسيتجدد اللقاء بين مصر التي لم تبلغ كأس العالم منذ 1990 وغانا بعد أن خاضتا مواجهة فاصلة على التأهل لنهائيات 2014 في البرازيل.

وفازت غانا 7-3 على مصر في النتيجة الاجمالي بعد انتصار ساحق 6-1 في كوماسي لتصعد لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي وسيلعب الفريقان الان في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا الكونغو وأوغندا.

وسيلعب المغرب الغائب عن كأس العالم منذ العام 1998 في المجموعة الثالثة التي تضم ساحل العاج والجابون ومالي.

بينما تلتقي تونس مع ليبيا والكونغو الديمقراطية وغينيا في المجموعة الأولى.

وضمت المجموعة الرابعة السنغال وجنوب افريقيا وبوركينا فاسو والرأس الأخضر.