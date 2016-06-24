شاهد: نجوم سعوديون يشاركون في إفطار خيري للتخفيف عن المرضى

أُقيم إفطار خاص اليوم الخميس للمرضى في مركز طبي سعودي.

وانضمت مجموعة من المشاهير إلى المرضى للإفطار معهم ولتقديم بعض التسرية والتخفيف عنهم في نهاية يوم رمضاني.

وكان الممثل الكوميدي السعودي الشهير ونجم التلفزيون أسعد الزهراني بين من حضروا الإفطار الخيري مع المرضى.

وحضرت لورين عيسى المؤلفة والمخرجة الكردية الإفطار وقالت إنها تأمل في أن يؤدي هذا إلى رفع الروح المعنوية للمرضى.

وكثير من المرضى الحاضرين في الإفطار من مناطق الصراعات في المنطقة. ونظمت الإفطار مستشفى (كير) -وهو اسم مختصر للشركة الوطنية للرعاية الطبية- في الرياض.

واستمتع سوريون ويمنيون موجودون في المملكة للحصول على الرعاية الطبية بمساء طيب بعيدا عن المشاكل والاضطرابات في بلادهم.

وقام المشاهير بزيارة المرضى ملازمي الفراش في عنابرهم بعد ذلك.