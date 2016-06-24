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شاهد ـ كاميرون: بريطانيا في حاجة إلى زعامة جديدة

24/6/2016

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده في حاجة إلى زعامة جديدة للتفاوض بشأن الخروج من الاتحاد الأوربي، مشيرا إلى أنه أبلغ الملكة بقرار استقالته.

وأضاف كاميرون خلال مؤتمر صحفي اليوم (الجمعة) بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الخروج من الاتحاد الأوربي أنه فخور بالشعب في اتخاد القرارات المهمة ويجب احترام القرار.

وأشار كاميرون إلى حرية التجارة والحركة، وأوضاع الأوربيين في بريطانيا لن تتغير بشكل فوري.

وأوضح أن بريطانيا ستكون قادرة على العيش خارج المنظومة الأوربية، وأنه يجب بدء الإعداد لمفاوضات الخروج مع الاتحاد الأوربي، مشددا على أن الاقتصاد البريطاني قوي ولن يكون هناك تغييرات مفاجئة في القرارات المهمة. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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