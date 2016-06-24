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شاهد: أمطار وفيضانات بإنجلترا أثناء التصويت على الاستفتاء

23/6/2016

فاضت المياه في شوارع جنوب شرق إنجلترا اليوم الخميس بسبب الأمطار الغزيرة مما أعاق حركة السفر وأدى لإغلاق مركزين للاقتراع بينما يصوت البريطانيون على البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب منه.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إنه من المتوقع أن تشهد لندن وجنوب شرق البلاد هطول مزيد من الأمطار وحدوث عواصف رعدية بعد الظهر وفي المساء كما أصدرت وكالة البيئة تحذيرات من وقوع فيضانات.

وأضاء الرعد سماء لندن مساء الأربعاء مصحوبا بأمطار غزيرة. وأظهرت الصورة الملتقطة جوا سيارات وسط مياه الفيضانات في بلدة هورشام جنوبي لندن.

وقالت إدارة إطفاء لندن إنها تلقت أكثر من 550 اتصالا للاستغاثة يتعلق بالطقس.

وفي جنوب غرب لندن قال المجلس المحلي لمنطقة كينجستون آبون تيمز إنه تم نقل مركزين للاقتراع إلى موقعين آخرين بعدما أغرقت المياه المنطقة.

وتعطلت حركة قطارات أنفاق لندن وشبكة القطارات المحيطة بسبب الأمطار الغزيرة.

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