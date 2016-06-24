زعيم حملة خروج بريطانيا: الاتحاد الأوربي يحتضر

نايغل فاراج ـ رئيس حزب الاستقلال البريطاني

قال نايغل فاراج رئيس حزب الاستقلال وزعيم حملة خروج بريطانيا من الاتحاد إن بلاده تحتاج إلى حكومة جديدة تدير الخروج من الاتحاد الأوربي.

وأكد فاراج أن بلاده تحتاج حاليا إلى حكومة تدير خروج بريطانيا من الاتحاد وإلى بدء مفاوضات في أقرب وقت ممكن حول شروط خروج البلاد.

وقال فاراج للصحفيين بعد تصويت أغلبية البريطانيين لصالح الخروج من التكتل الأوربي "الاتحاد الأوربي يواجه الفشل، الاتحاد الأوربي يحتضر".

وأضاف "أرجو أن نكون قد خلعنا أول حجر في الجدار وأتمنى أن تكون هذه هي الخطوة الأولى باتجاه أوربا تضم دولا ذات سيادة".