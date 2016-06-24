دعوات لاستفتاء في فرنسا وهولندا للخروج من الاتحاد الأوربي

دعا حزب الجبهة الوطنية اليميني اليوم الجمعة إلى إجراء استفتاء على عضوية فرنسا في الاتحاد الأوربي بعدما صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد المؤلف من 28 دولة.

وقال فلوريان فيليبو نائب رئيس الحزب في تغريدة على تويتر "حرية الشعوب تفوز دوما في النهاية! برافو للمملكة المتحدة. الدور علينا الآن".

ودأب حزب الجبهة الوطنية على الدعوة لخروج فرنسا من الاتحاد الأوربي وحقق نتائج جيدة في انتخابات أجريت مؤخرا.

ودعا الزعيم الهولندي المعارض للهجرة "خيرت فيلدرز" اليوم (الجمعة) إلى استفتاء على عضوية هولندا في الاتحاد الأوربي بعد أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج.

وقال فيلدرز "نريد أن نكون مسؤولين عن بلدنا وعن عملتنا وعن حدودنا بالسياسة الخاصة بنا للهجرة"، مضيفا "إذا أصبحت رئيسا للوزراء فسيكون هناك استفتاء في هولندا".

وكانت رئيسة لجنة الاستفتاء في بريطانيا قد أعلنت صباح اليوم عن فوز معسكر الخروج من الاتحاد الأوربي، بعد تصويت غالبية البريطانيين لصالح خيار الخروج.

وقالت جيني واتسون إن 51,9 من البريطانيين صوتوا في الاستفتاء الذي جرى الخميس لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوربي بعد عضوية استمرت 43 عاما.

