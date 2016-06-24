البث الحي
منوعات

حزب الله يعترف بمقتل 26 من عناصره في حلب

24/6/2016

الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله

اعترف، حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، إن القتال في سوريا اشتد وأعمال العنف في محافظة "حلب" أدت إلى مقتل 26 مقاتلا لحزب الله منذ بداية شهر يونيو/ حزيران الحالي، في اعتراف نادر بعدد قتلى الحزب في المعارك الدائرة بسوريا.

وتعهد، خلال كلمة له الجمعة بزيادة وجوده في "حلب" السورية.

وأضاف، " نحن أمام موجة جديدة أو مرحلة جديدة من مشاريع الحرب على سوريا والتي تخاض بالتحديد في منطقة حلب".

ويقاتل حزب الله في سوريا دعما لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

ويدعم حزب الله الشيعي والميليشيات الإيرانية والقوة الجوية الروسية قوات جيش  النظام السوري ضد المعارضة المسلحة في قتال مرير تصاعد في الأسابيع القليلة الماضية داخل وحول المدينة التي كانت تعتبر المركز التجاري في سوريا.

وتنقسم حلب بين سيطرة قوات النظام السوري والمسلحين، وينظر اليها على أنها جائزة استراتيجية لدمشق التي تعهدت باستعادتها.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)