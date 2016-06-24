تعرف على الفرق بين المملكة المتحدة وبريطانيا وانجلترا

يظن البعض أن المملكة المتحدة وبريطانيا وانجلترا، هي أسماء مختلفة لمسمى واحد، وهو أمر غير صحيح.

ومع موافقة غالبية سكان بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوربي، ظهرت دعوات تطالب بالدفع نحو استفتاء على استقلال اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

حيث قال مارتن مكجينيس نائب رئيسة الوزراء في أيرلندا الشمالية إنه يتعين على الحكومة البريطانية "التزام ديمقراطي" بالدعوة للتصويت بشأن خروج أيرلندا الشمالية من المملكة المتحدة بعد أن أيد البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتوقع أليكس سالموند الزعيم السابق للحزب القومي الاسكتلندي اليوم (الجمعة) أن يدعو الحزب لاستفتاء جديد على استقلال اسكتلندا عن بريطانيا عقب تأييد البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوربي في استفتاء صوت فيه معظم الاسكتلنديين لصالح البقاء.

الأمر الذي يطرح السؤال، هو الفرق بين المملكة المتحدة وبريطانيا وانجلترا؟!

بريطانيا وأيرلندا الشمالية يكونان (المملكة المتحدة)

انجلترا:

هي الجزء الأكبر من المملكة المتحدة، يحدها من الشمال اسكتلندا، ومن الغرب ويلز، ومن الشمال الغربي البحر الأيرلندي، والجنوب الغربي بحر الكلت، وشرقا يحدها بحر الشمال، في حين تفصلها القناة الإنجليزية عن القارة الأوربية جنوبًا.

بريطانيا:

تتكون بريطانيا من (انجلترا، واسكتلندا، وويلز)

المملكة المتحدة:

تتكون المملكة المتحدة من أربعة مناطق تابعة للتاج البريطاني (بريطانيا، وويلز، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية) أي أن بريطانيا وأيرلندا الشمالية يكونان (المملكة المتحدة).

الاسم الرسمي للدولة

الاسم الرسمي للدولة هو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وشمال أيرلندا التي نشأت عام 1707 نتيجة اتحاد مملكتي بريطانيا واسكتلندا، ومكوناتها هي:

انجلترا: وعاصمتها لندن وتقع في الجنوب وتشكل المساحة الأكبر والمركز الملكي للمملكة المتحدة.

اسكتلندا: وعاصمتها أدنبرا وتقع إلى الشمال.

ويلز: وعاصمتها كارديف وتقع إلى الغرب.

أيرلندا الشمالية: وعاصمتها بلفاست وتقع إلى الشرق.

الملكة إليزابيث الثانية والأمير تشارلز

وتعتبر هذه المناطق أقاليم مستقلة، لكن استقلالها داخلي وليس خارجيا، أي أنها تتمتع بحكم مركزي داخلي يسيطر على الإقليم، ولا تتمتع بحرية التواصل بشكل منفصل مع أية جهة حكومية رسمية من خارج المملكة المتحدة من دون الرجوع لحكومة التاج الملكي التي تعتبر الحكومة المركزية في الاتحاد.

وأخيرا يخلط كثيرون بين إقليم أيرلندا الشمالية، وجمهورية أيرلندا، بينما الأول إقليم تابع للمملكة المتحدة وعاصمتها بلفاست، والأخرى هي جمهورية أيرلندا الجنوبية التي تسمى عاصمتها دبلن، وهي جمهورية مستقلة.