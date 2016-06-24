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بطاقة حمراء للاعب سويدي "أخرج ريحا" في الملعب

24/6/2016

بطاقة حمراء للاعب سويدي "أخرج ريحا" في الملعب

طرد حكم مباراة كرة قدم لاعبا بعد أن "أخرج ريحا" في الملعب أثناء المباراة.

واتهم الحكم اللاعب "بالاستفزاز المتعمد" و"السلوك غير الرياضي" وهو ما أثار غضب اللاعب

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية أقيمت المباراة بالسويد في مسابقة للهواة.

وأخبر اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً صحيفة محلية أن "أصابني ألم بالمعدة ولذلك أخرجت ريحاً ببساطة. فتلقيت بطاقة صفراء ثانية، بعد أن تلقيت الأولى ثم بطاقة حمراء. شعرت بصدمة لأنه أغرب موقف تعرضت له في مجال كرة القدم".

وأضاف:"سألت الحكم "أليس مسموحاً لي بإخراج ريح؟" فأجاب بالنفي.. لا أفهم ولكن ربما أنه ظن أنني أخرجت ريحاً في يدي وألقيت بها عليه ولكني لم أفعل"، حسب قوله.

وقال مهاجم الفريق الخصم ليند للصحيفة "كنت واقفاً على مقربة وسمعت صوت إخراج الريح واضحاً. إنه أغرب موقف شهدته بالملاعب منذ أن كنت في الثامنة من عمري".

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