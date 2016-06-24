البث الحي
منوعات

المفوضية الأوربية: نرغب في خروج بريطانيا من الاتحاد فورا

24/6/2016

المفوضية الأوربية: نرغب في خروج بريطانيا من الاتحاد فورا

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه يريد بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي وإنه لا داع للانتظار حتى أكتوبر تشرين الأول وهو الموعد الذي قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه سيترك فيه منصبه.

وقال يونكر في مقابلة مع محطة إيه.آر.دي التلفزيونية الألمانية "قرر البريطانيون أمس أنهم يريدون الخروج من الاتحاد الأوربي لذلك لا فائدة من الانتظار حتى أكتوبر تشرين الأول للتفاوض على بنود الانفصال."

وتابع قائلا "أود أن يبدأ ذلك فورا."

 وقال يونكر إن الاتحاد الأوروبي سيتبع "نهجا معقولا" في التفاوض على الانفصال.

وأضاف "لم يكن طلاقا بالتراضي لكنها على أي حال لم تكن علاقة حب قوية."

 

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)