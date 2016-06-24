المفوضية الأوربية: نرغب في خروج بريطانيا من الاتحاد فورا

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه يريد بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي وإنه لا داع للانتظار حتى أكتوبر تشرين الأول وهو الموعد الذي قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه سيترك فيه منصبه.

وقال يونكر في مقابلة مع محطة إيه.آر.دي التلفزيونية الألمانية "قرر البريطانيون أمس أنهم يريدون الخروج من الاتحاد الأوربي لذلك لا فائدة من الانتظار حتى أكتوبر تشرين الأول للتفاوض على بنود الانفصال."

وتابع قائلا "أود أن يبدأ ذلك فورا."

وقال يونكر إن الاتحاد الأوروبي سيتبع "نهجا معقولا" في التفاوض على الانفصال.

وأضاف "لم يكن طلاقا بالتراضي لكنها على أي حال لم تكن علاقة حب قوية."